LIVE – Arianna Fontana c’è Sighel trascina gli uomini | Italia protagonista nel primo giorno di short track

Esordio convincente per l'Italia dello short track a Milano Cortina 2026: Fontana centra i quarti nei 500, Sighel domina i 1000 maschili e con lui avanzano Spechenhauser e Nadalini. Azzurri subito in evidenza. Parte con segnali forti l'avventura dell'Italia nello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il primo verdetto parla chiaro: Arianna Fontana è subito dentro la gara, mentre tra gli uomini Pietro Sighel guida un reparto che piazza tre qualificati su tre nei 1000 metri.

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e sui risultati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

LIVE – Arianna Fontana c’è, Sighel trascina gli uomini: Italia protagonista nel primo giorno di short trackEsordio convincente per l’Italia dello short track a Milano Cortina 2026: Fontana centra i quarti nei 500, Sighel domina i 1000 maschili e con lui avanzano Spec ... sportface.it

LIVE Short track Alle 10.30 Arianna Fontana nelle batterie dei 500 metriI Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay. Le gare sono trasmesse in tempo reale anche sui canali ... gazzetta.it

La 35enne valtellinese, con undici podi, è l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi. Incomprensioni, strappi e accuse con la Fisg nella sua carriera infinita Leggi l'articolo #AriannaFontana - facebook.com facebook

Arianna Fontana, la nostra signora del ghiaccio. Sei Olimpiadi e 11 medaglie dopo, non c’è un’atleta azzurra che abbia vinto tanto quanto lei ai Giochi: “Oggi l’emozione è più profonda e intensa di vent’anni fa” - @uzapelloni x.com