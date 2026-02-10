Lite nel mercato di Novoli ambulanti assolti dalle accuse di violenza e discriminazione razziale

Questa mattina il Tribunale di Lecce ha assolta due ambulanti di Surbo, F.E. di 58 anni e un altro senza nome, dalle accuse di violenza e discriminazione razziale durante una lite nel mercato di Novoli. I giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarli. La vicenda aveva sollevato l’attenzione di molti, ma alla fine la giustizia ha fatto il suo corso.

NOVOLI - Il Tribunale di Lecce ha assolto “perché il fatto non sussiste” F.E., un 58enne di Surbo, e G.N., un 63enne di Campi Salentina, accusati di violenza privata pluriaggravata e lesioni personali per finalità di discriminazione per odio etnico o razziale. A pronunciare la sentenza, nei.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Novoli Mercato Accusati di riciclare i soldi provento della vendita di droga, tutti assolti dalle accuse Marito e moglie di origini albanese, insieme a un imprenditore italiano, sono stati assolti dalle accuse di riciclaggio di denaro proveniente dalla droga. "Inequità razziale". E la Pennsylvania approva una legge contro la discriminazione del taglio di capelli Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Novoli Mercato Argomenti discussi: Palermo, ragazzine innamorate dello stesso giovane: scoppia la rissa tra i familiari; Samsung Galaxy Tab S10 Lite in offerta a meno di 260€, e la S Pen è inclusa; Fantacalcio, lite per l'asta di riparazione: dipendente del supermercato preso a calci e pugni; Nintendo Switch ha venduto 155,3 milioni di unità nel mondo, solo PS2 ha fatto meglio. Lite nel mercato di Novoli, ambulanti assolti dalle accuse di violenza e discriminazione razzialeIl verdetto emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Lecce per un 58enne e un 63enne accusati di aver aggredito un venditore senegalese nel 2018. Per il giudice: Il fatto non sussiste ... lecceprima.it Napoli, lite nel traffico a Chiaiano: tre feriti, uno è grave all'ospedale CardarelliBotte da orbi a Chiaiano, la lite per banali questioni di viabilità finisce in uno spargimento di sangue. L’allarme è scattato ... msn.com La lite allenatore-ds va di moda A Milanello no. E il mercato rossonero funziona La sintonia Allegri-Tare produce i suoi frutti: dalla rinuncia a Theo fino all'aggiunta Fullkrug, al Milan le idee di mercato si traducono in risultati Vocalelli - @Gazzetta_it x.com Padre e figlio colpito da un 63enne al culmine di una lite #Napoli facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.