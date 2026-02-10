L’italiano medio non ragiona si incide | 48% tatuati il resto è in fila

L’italiano medio non si ferma a riflettere: preferisce agire e, spesso, farlo attraverso un tatuaggio. Secondo alcuni studi, quasi metà della popolazione ha almeno un tatuaggio sulla pelle. La maggior parte degli italiani sembra più incline a incidere un’immagine o una parola sulla propria pelle, piuttosto che pensare a ciò che rappresenta. La tendenza si conferma, con il 48% degli italiani tatuati, lasciando il resto in fila.

L’italiano medio non pensa, agisce. E quando agisce, si tatua. Secondo studi, controstudi e gente che “lo sapeva già”, il 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio. Praticamente più che la carta d’identità. Battuti svedesi e americani, che però almeno lo fanno senza dire “è arte” mentre si incidono una carpa koi sulla spalla. Siamo un popolo in cerca d’identità? Sì. E invece di leggere un libro ce la scriviamo addosso, come i Maori, ma con meno spiritualità e più errori d’inglese. Se poi guardi allo sport professionistico, apriti cielo: basket, calcio, rugby, nuoto. tutti tatuati come banchi di scuola alle medie. 🔗 Leggi su Lortica.it

