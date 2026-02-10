L’Italia conquista ancora una medaglia d’oro nella staffetta mista. La squadra, composta da giovani atleti, ha dimostrato di saper tenere il passo e di vincere anche in questa specialità. Le gare si sono svolte tra Rho e Assago, e il risultato non cambia: l’Italia si conferma protagonista anche sul ghiaccio più corto.

Il ghiaccio continua a essere dorato. Dalla pista lunga di Rho a quella corta di Assago, il colore non cambia. La staffetta mista dello short track raddoppia l’oro di Francesca Lollobrigida e fa risuonare per la seconda volta dopo quattro giorni olimpici l’inno di Mameli. Arianna Fontana è sempre più nella storia con la sua dodicesima medaglia olimpica personale, ma con lei sul podio ci vanno altre belle facce azzurre, facce giovani che significano anche futuro: Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti, sul ghiaccio nel primo turno e nel secondo turno). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Italia è d'oro anche sulla staffetta mista. Una squadra giovane che sa già vincere

L’Italia ha già conquistato il primo oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista di Short Track a Milano Cortina.

L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è leggendariaStrepitosa Italia, vince il secondo oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: domina la finale della staffetta mista di short track, Fontana vince ... fanpage.it

Arianna Fontana è nella storia: l'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mistaElisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel vincono il secondo oro azzurro in queste Olimpiadi di Milano Cortina. Arianna a un passo dal record assoluto di Edoardo Mangiarotti ... corriere.it

Short track, meravigliosa Italia! Oro nella staffetta mista. Fontana nella storia L’Italia conquista l’oro nella staffetta mista e Arianna Fontana firma la dodicesima medaglia olimpica della carriera, a una sola dal record italiano di Mangiarotti. In finale gli azzurr - facebook.com facebook

#UltimOra, #MilanoCortinaOlympic2026: #shorttrack, medaglia d'oro all' #Italia nella staffetta mista. In finale gli azzurri Fontana, Confortola, Nadalini e Sighel hanno vinto davanti a Canada e Belgio x.com