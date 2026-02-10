L' Italia è d' oro anche sulla staffetta mista Una squadra giovane che sa già vincere
L’Italia conquista ancora una medaglia d’oro nella staffetta mista. La squadra, composta da giovani atleti, ha dimostrato di saper tenere il passo e di vincere anche in questa specialità. Le gare si sono svolte tra Rho e Assago, e il risultato non cambia: l’Italia si conferma protagonista anche sul ghiaccio più corto.
Il ghiaccio continua a essere dorato. Dalla pista lunga di Rho a quella corta di Assago, il colore non cambia. La staffetta mista dello short track raddoppia l’oro di Francesca Lollobrigida e fa risuonare per la seconda volta dopo quattro giorni olimpici l’inno di Mameli. Arianna Fontana è sempre più nella storia con la sua dodicesima medaglia olimpica personale, ma con lei sul podio ci vanno altre belle facce azzurre, facce giovani che significano anche futuro: Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti, sul ghiaccio nel primo turno e nel secondo turno). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
