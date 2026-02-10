L’Italia compra l’Antonello da Messina messo all’asta a New York

L’Italia si assicura un grande capolavoro. Dopo l’asta a New York, il dipinto di Antonello da Messina, che raffigura un Ecce Homo e San Girolamo, torna in patria. È stato acquistato per quasi 15 milioni di dollari da Sotheby’s, portando a casa un pezzo importante del patrimonio artistico nazionale.

L’Italia ha riportata a casa un’opera fondamentale del suo patrimonio artistico: il dipinto raffigurante un Ecce Homo e San Girolamo del pittore Antonello da Messina, acquisito per 14,9 milioni di dollari da Sotheby’s a New York. L’intervento del Ministero della Cultura, attraverso il Direttorato Generale dei Musei, ha permesso di evitare che quest’ultima testimonianza significativa dell’artista rimanesse in una collezione privata, assicurandola al patrimonio nazionale. La notizia ha il sapore di una vittoria, di una corsa contro il tempo. L’opera, piccola ma di inestimabile valore, era stata ritirata dall’asta poco prima della sua vendita a causa dell’interesse manifestato dal governo italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un capolavoro di Antonello da Messina torna in Italia dopo essere stato venduto all'asta a New York.

L'Italia ha ottenuto il ritorno dell'Ecce Homo di Antonello da Messina, che era stato ritirato dall'asta a New York.

