L' inversione a U non va a buon fine e il camion blocca la strada

Ieri mattina, a Vertigen, un camion si è bloccato in mezzo alla strada mentre tentava di fare un'inversione a U. La manovra è fallita, forse per errori nelle misure prese o per una valutazione sbagliata, e ha causato un blocco improvviso del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili, che hanno gestito la situazione e cercato di rimettere in moto la viabilità. Nessuno si è fatto male, ma il disagio è stato notevole per chi transitava in zona.

Una manovra non andata a buon fine, forse le misure che non sono state prese in maniera corretta, e così sono cominciati i problemi: è quanto successo ieri, lunedì 9 febbraio, nella frazione di Vertigen, pochi passi dalla comunità altoatesina di Parcines, dove un camion ha bloccato suo malgrado.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Vertigen Parcines Chivu: "Contenti della vittoria. Il mercato? È bastardo, non sempre va a buon fine..." Chivu si dice soddisfatto dopo la vittoria e il passaggio in semifinale di Coppa Italia. Ladri prendono di mira villino nelle campagne, il furto non va a buon fine Nel pomeriggio, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare un villino situato nelle campagne di Ceglie Messapica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vertigen Parcines Argomenti discussi: Paura sulla Pontina per una manovra azzardata, tre feriti nell'incidente: fra loro un bimbo di 4 mesi; Notizie dal Man Utd: Marcus Rashford snobbato mentre l’inversione a U del trasferimento è stata bloccata nonostante le proteste dei fan; Il lussuoso veicolo elettrico Jaguar da 140.000 sterline viene testato nel circolo polare artico per smentire le voci sull’inversione a U elettrica. Contromano e inversione a U sulla Statale 36: la folle corsa di un furgoncino e il terrore degli altri automobilistiQuesta mattina il guidatore di un furgoncino ha imboccato la Statale 36 dalla parte sbagliata e ha proseguito in contromano, anzi in controsenso, per diversi chilometri. Quando finalmente si è accorto ... ilgiorno.it Inversione di marcia: regole, divieti e sanzioniIl Codice della Strada considera l’inversione di marcia una manovra che, se effettuata nelle condizioni sbagliate, genera pericolo alla circolazione ... virgilio.it BUON COMPLEANNO a NICK NOLTE che oggi compie 85 ANNI !! TANTI AUGURI !! NICK NOLTE (Nicholas King). - ATTORE statunitense (natob ad Omaha, Nebraska, l'8 FEBBRAIO 1941). Caratterizzato da una prorompente fisicità e dal fascin - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.