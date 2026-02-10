L’inseguimento gli spari contro l’auto dell’Arma gli arresti | parlano i carabinieri protagonisti

Questa mattina, a Brindisi, i carabinieri hanno inseguito un’auto sospetta. Durante il tentativo di fermarla, sono partiti gli spari contro il veicolo delle forze dell’ordine. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare i responsabili. I protagonisti dell’operazione, tra cui Giuseppe Conte, Luca Petruzzo e Massimiliano Patarnello, hanno raccontato i momenti più tesi di questa caccia all’uomo.

Giuseppe Conte, vicebrigadiere della Sezione radiomobile di Brindisi, Luca Petruzzo, brigadiere della stazione di Cellino San Marco, Massimiliano Patarnello, brigadiere e comandante della Sezione radiomobile di Campi Salentina: sono fra i protagonisti della vicenda che sta dominando le cronache.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'inseguimento, gli spari con i carabinieri e quell'auto rubata alla polizia. Tre arresti

Una mattinata di paura sulla strada tra Brindisi e Lecce.

L’esplosione, gli spari e l’inseguimento: come sono stati catturati i rapinatori dell’assalto al portavalori

La rapina al portavalori sulla strada tra Brindisi e Lecce si è trasformata in un inseguimento con esplosioni e spari.

