L’inseguimento gli spari contro l’auto dell’Arma gli arresti | parlano i carabinieri protagonisti

Questa mattina, a Brindisi, i carabinieri hanno inseguito un’auto sospetta. Durante il tentativo di fermarla, sono partiti gli spari contro il veicolo delle forze dell’ordine. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare i responsabili. I protagonisti dell’operazione, tra cui Giuseppe Conte, Luca Petruzzo e Massimiliano Patarnello, hanno raccontato i momenti più tesi di questa caccia all’uomo.

Giuseppe Conte, vicebrigadiere della Sezione radiomobile di Brindisi, Luca Petruzzo, brigadiere della stazione di Cellino San Marco, Massimiliano Patarnello, brigadiere e comandante della Sezione radiomobile di Campi Salentina: sono fra i protagonisti della vicenda che sta dominando le cronache.

