L'incredibile storia di Raimund vince la medaglia d'oro nel salto con gli sci ma soffre di vertigini

Raimund ha conquistato una medaglia d’oro nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici, nonostante avesse smesso di gareggiare meno di un anno fa per paura delle altezze. La sua storia sorprende: pochi avrebbero scommesso su di lui, che aveva lasciato il professionismo proprio a causa delle vertigini. Ora, invece, ha dimostrato di saper superare i propri limiti e di essere tornato in pista, questa volta sul podio più alto.

Oro Salto con gli sci alle Olimpiadi 2026: Raimund d'oro sull'HS107 di Predazzo Nella gara di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il trampolino di Predazzo ha visto un risultato inaspettato. LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oro a sorpresa per la Germania con Raimund. 19° Bresadola Questa sera il salto con gli sci ha regalato una sorpresa ai fan delle Olimpiadi. Raimund (0 vittorie in CdM) è il nuovo campione olimpico sul trampolino piccolo. Una seconda serie folle con tanti big che sono letteralmente "saltati". Il coniglio dal cilindro in una stagione avara di soddisfazioni per la Polonia lo estrae Tomasiak con un un arg

