Questa sera i tifosi di Napoli e Como si preparano alla partita di Coppa Italia, ma nel frattempo il mercato calda le discussioni. Diego Maradona Junior è intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ e ha parlato di due giocatori di Fabregas, alimentando i rumors e creando un po’ di fermento tra gli appassionati. La partita resta il focus principale, ma i pensieri di mercato si fanno strada tra i tifosi.

In vista della partita di Coppa Italia di questa sera tra Napoli e Como ha parlato a ‘ Radio Kiss Kiss Napoli ‘ Diego Maradona Junior, durante “ Radio Goal “, soffermandosi in particolare su due giocatori di Fabregas. Il figlio di El Pibe de Oro ha rivelato di aver parlato approfonditamente con Nico Paz e Maximo Perrone. Maradona Jr. svela: “Ho incontrato Nico Paz e Perrone”. Diego Maradona Jr. ha svelato di aver parlato con due calciatori del Como delle gesta del padre: “Ieri sono andato nel ritiro del Como e ho fatto una bella chiacchierata con Nico Paz. Suo padre ha giocato con il mio quindi sono usciti fuori dei begli aneddoti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’incontro prima di Napoli-Como scatena i tifosi: assist di mercato?

