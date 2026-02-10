L’impotenza del mondo di fronte a due condanne arbitrarie

Due figure simbolo della lotta per la libertà, Jimmy Lai e Narges Mohammadi, sono state condannate in modo che molti considerano arbitrario. Entrambi hanno chiesto più democrazia nei loro paesi e sono finiti sotto il fuoco della repressione. La loro storia mette ancora una volta sotto gli occhi di tutti quanto sia fragile il diritto di esprimersi liberamente.

Il 9 febbraio Jimmy Lai, 78 anni, magnate della stampa hongkongese, è stato condannato a vent'anni di carcere per "sovversione". Il figlio Sebastian ha fatto presente che in pratica si tratta di una condanna a morire in prigione. Il 7 febbraio Narges Mohammadi, 53 anni, attivista iraniana che nel 2023 ha vinto il premio Nobel per la pace, è stata condannata ad altri sette anni, portando il totale della pena a vent'anni. Cos'hanno in comune Jimmy Lai e Narges Mohammadi? Entrambi chiedono democrazia nei loro paesi ed entrambi sono vittime di una giustizia arbitraria. Un altro punto in comune è che il resto del mondo, pur criticando le loro condanne, non fa molto o non ha i mezzi per fare di più, che poi è la stessa cosa.

