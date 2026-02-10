Libro bianco Warsh Parole giravolte e opportunismi del nuovo presidente della Fed per capire cosa aspettarsi

Il nuovo presidente della Fed sta facendo parlare di sé con parole e giravolte che lasciano intendere come si muove la politica economica americana. Un libro bianco analizza le sue mosse, mentre si cerca di capire quali siano le vere intenzioni dietro le sue dichiarazioni. La sua strategia sembra assomigliare a quella di Deng Xiaoping, che preferiva agire prima di parlare, per non rischiare di perdere posizione. Gli investitori osservano attentamente ogni mossa, chiedendosi cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Si narra che Deng Xiaoping, l'esponente cinese caduto in disgrazia nella Rivoluzione culturale e poi riemerso fino a succedere a Mao Zedong, descrivesse così la propria strategia di sopravvivenza politica: "Mai esprimere opinioni finché non si possono esprimere ordini". Non è il metodo seguito da Kevin Warsh, il finanziere americano scelto da Trump per succedere al presidente della Fed Jay Powell. Di lui si conoscono decine di prese di posizione, spesso in contraddizione, con l'apparente filo conduttore di rendersi gradito ai politici in carica (circola in rete un grafico che ne documenta le giravolte).

