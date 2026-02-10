Libri | Ascani alla presentazione di Nonostante Hobbes – Lavoro antropologia democrazia

Mercoledì 11 febbraio alle 17.30, si tiene a Roma la presentazione del libro di Laura Pennacchi, “Nonostante Hobbes – Lavoro, antropologia, democrazia”. L’evento si svolge nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. Gli spettatori si riuniscono per ascoltare l’autrice spiegare le sue idee e discutere di temi legati al lavoro, alla società e alla filosofia politica.

ROMA – Mercoledì 11 febbraio, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge la presentazione del libro di Laura Pennacchi “Nonostante Hobbes – Lavoro, antropologia, democrazia”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

