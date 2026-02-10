Libertà sindacale dei militari il Sinafi interviene al Tar Palermo a tutela delle garanzie costituzionali

Il Sinafi, il sindacato delle finanzieri, si è presentato davanti al Tar Palermo per difendere i diritti dei militari. L’organizzazione ha deciso di intervenire nel procedimento giudiziario che riguarda la decadenza automatica dalle cariche sindacali, prevista quando un militare riceve sanzioni disciplinari di stato. La questione riguarda le garanzie costituzionali e il rispetto delle libertà dei lavoratori in divisa.

Il Sinafi, sindacato nazionale finanzieri, è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio pendente dinanzi al Tar Sicilia-Palermo, avente ad oggetto la decadenza automatica dalle cariche sindacali prevista in caso di irrogazione di sanzioni disciplinari di stato. Nella giornata odierna si è svolta.

