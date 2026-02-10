L’IA usata da un adolescente su tre Chiesti compiti e consigli personali | Forte impatto sulla salute mentale

Un adolescente su tre in Italia usa ormai quotidianamente software basati sull’intelligenza artificiale. Molti chiedono aiuto per i compiti o cercano consigli personali, e questa nuova abitudine sta cominciando a lasciare il segno sulla salute mentale dei ragazzi. I genitori e gli esperti sono preoccupati, perché non si sa ancora bene quali siano gli effetti a lungo termine di questa dipendenza digitale.

I software basati sull’ intelligenza artificiale sono sempre più diffusi e a utilizzarli è un adolescente su tre in Italia. Emerge nell’indagine promossa da Telefono Azzurro in collaborazione con Ipsos Doxa su ragazzi tra i 12 e i 18 anni (oltre 800 intervistati per ogni categoria statistica), presentata ieri all’iniziativa “Crescere con l’Intelligenza Artificiale: scelte consapevoli in un mondo connesso” all’ Università Bocconi, in occasione del Safer Internet Day 2026. Ma qual è l’impatto dell’ Intelligenza Artificiale sulla crescita e sulla salute mentale di bambini e adolescenti? "Questi strumenti espongono a rischi concreti, soprattutto i bambini e i ragazzi più vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

