L'esplosione streaming di Bad Bunny e Laura Pausini dopo Super Bowl e Milano-Cortina | oltre 100% per i due artisti

Dopo il successo al Super Bowl e alle Olimpiadi Milano-Cortina, Bad Bunny e Laura Pausini registrano un aumento di oltre il 100% negli streaming. Entrambi conquistano nuove audience, mentre anche Bocelli, Ghali e Mariah Carey vedono numeri in crescita. La musica dei due artisti spinge forte, confermando come grandi eventi sportivi possano dare una spinta decisiva alla musica.

Super Bowl e Olimpiadi Milano-Cortina spingono gli streaming: boom per Bad Bunny e Laura Pausini, aumenti significativi anche per Bocelli, Ghali e Mariah Carey.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bad Bunny infiamma il Super Bowl: «L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore»

La performance di Bad Bunny al Super Bowl ha lasciato il pubblico senza fiato.

Bad Bunny al Super Bowl e la lotta a Trump e ICE con l’arma più affilata: l’identità culturale

L’arrivo di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto parlare ancora di sé, ma questa volta non solo per la musica.

