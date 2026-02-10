L'esordio dei vannacciani in Aula è un attacco frontale a Salvini | il voto sulle armi all'Ucraina slitta

I tre deputati di Futuro nazionale, tra i primi a parlare in Parlamento, non risparmiano Matteo Salvini. Nel corso del voto sul decreto sulle armi all’Ucraina, hanno criticato duramente il leader della Lega, paragonandolo alla scarsa puntualità dei treni pubblici. La discussione si è accesa fin dall’esordio dei vannacciani, che hanno scelto di attaccare frontalmente Salvini, causando uno slittamento nel voto previsto.

I tre deputati di Futuro nazionale di Roberto Vannacci, nel loro primo intervento in Aula, sul decreto per le armi all'Ucraina attaccato Matteo Salvini: "Lui sta alla coerenza come i treni pubblici alla puntualità". Il governo Meloni ha posto la questione di fiducia sul voto, per evitare un dibattito faticoso e 'serrare i ranghi'. Ma la questione è rinviata a mercoledì mattina.

