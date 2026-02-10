L’Erbazzone diventa Igp Sarà il 45esimo prodotto certificato Il primato europeo

L’Erbazzone diventa ufficialmente un prodotto IGP, conquistando il 45esimo certificato in Italia e il primato europeo. La regione Emilia-Romagna punta sempre di più sulla sua tradizione culinaria, sfruttando il valore della Food Valley come motore turistico. I rappresentanti regionali al Turismo e all’Agricoltura lavorano fianco a fianco per far sì che la tavola locale diventi un motivo in più per visitare la zona. Organizzano eventi, promuovono la biodiversità e mettono in rete agricoltori, vignaioli e allev

La Food Valley è un potente attrattore turistico per la Regione: gli assessorati regionali al Turismo e all’Agricoltura lavorano insieme perché la tavola dell’ Emilia-Romagna sia sempre più motivazione di viaggio, attraverso la promozione del binomio enogastronomia-vacanza in occasione degli appuntamenti di settore, la valorizzazione della tipicità e biodiversità, custodendo il lavoro di agricoltori, vignaioli, allevatori e ideando nuovi eventi che combinano luoghi di fascino e proposte enogastronomiche d’eccellenza. Da fine febbraio il paniere di prodotti Dop e Igp della regione si arricchirà di una nuova ’gemma’: l’ Erbazzone Reggiano, che ha ottenuto l’ Indicazione Geografica Protetta, portando così a 45 il numero complessivo di prodotti tipici certificati (primato europeo per numero). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

