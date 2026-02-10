Lentate sul Seveso grave operaio di 58 anni caduto da un’impalcatura

Un uomo di 58 anni è caduto da un’impalcatura in un cantiere a Lentate sul Seveso e ora si trova in condizioni gravi. L’incidente è successo questa mattina, mentre l’operaio lavorava al secondo piano. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia indaga sulle cause della caduta.

Lentate sul Seveso (Monza) – Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere caduto da un'impalcatura alta 4 metri, in un cantiere a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 11 di oggi, martedì 10 febbraio. Soccorso immediatamente, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico e varie contusioni. Al vaglio la dinamica dell'infortunio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici di Ats per i rilievi. In aggiornamento.

