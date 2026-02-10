L’emozione di Caterina | Abbiamo lavorato un anno per le Olimpiadi gestiti 1.500 costumi

Questa sera Caterina Botticelli si mostra ancora emozionata, a un giorno dalla grande prova. Ha passato un anno a lavorare senza sosta, coordinando la gestione di 1.500 costumi per le Olimpiadi. Ora, dopo la serata di apertura, si prende un momento per assaporare il traguardo raggiunto, anche se le emozioni sono ancora forti e la fatica si fa sentire.

Porto San Giorgio (Fermo), 10 febbraio 2026 – Fa ancora fatica a riprendere fiato Caterina Botticelli, dopo aver vissuto una delle notti più lunghe della sua vita. Caterina, originaria di Porto San Giorgio, è stata customer wardrobe supervisor alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ha gestito qualcosa come mille e 500 costumi coordinando 15 persone e altre 15 in stage dall’accademia delle Belle arti di Brera. Laura Pausini dribbla le polemiche sull’Inno di Mameli: “Versione preparata da mesi, l’affetto ricevuto mi ha commossa” "Abbiamo lavorato per un anno intero a ritmi intensissimi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante la diretta di *La Volta Buona*, Caterina Balivo si è commossa ascoltando il racconto delle figlie di Helen Comin, una donna di 52 anni morta dopo un intervento chirurgico considerato di routine.

Casa Artusi celebra il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

