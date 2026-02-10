La lotta per l’aria pulita si fa sentire sempre di più ad Avellino, dove Legambiente continua a chiedere miglioramenti concreti. La questione della qualità dell’aria resta prioritaria, e l’associazione non accetta compromessi quando si tratta di salute. La battaglia si intensifica, con i cittadini che chiedono azioni chiare e rapide per respirare meglio.

Tempo di lettura: 2 minuti La battaglia per il diritto a respirare aria pulita è alla base della nascita di Legambiente Avellino. Una vertenza che unisce cittadine, cittadini e giovani consapevoli che la questione ambientale riguarda direttamente salute, qualità della vita e giustizia sociale. Nel gennaio 2021 Legambiente Avellino scendeva in piazza davanti alla Prefettura con uno striscione emblematico: “ Ci siamo rotti i polmoni ”. In quell’anno Avellino risultava il capoluogo di provincia più inquinato del Centro-Sud Italia per superamenti dei limiti di PM10, un dato confermato anche nell’anno successivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legambiente: “Miglioramenti reali, ma sulla salute non si accettano compromessi”

