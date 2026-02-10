Questa mattina a Lecce, i ragazzi dell’Itis Olivetti hanno trovato la scuola distrutta. Durante la notte, qualcuno è entrato nel plesso e ha danneggiato le macchinette, lasciando parti sparse sul pavimento. La scuola è tornata sotto i colpi di un raid notturno, come già era successo in passato. Ora si aspetta che le autorità intervengano per capire chi c’è dietro a questi atti.

Macchinette danneggiate e parti interne sparse sul pavimento: è lo scenario che si è presentato questa mattina all’Itis Olivetti di Lecce, dove nella notte ignoti sono entrati nell’edificio per prendere di mira i distributori automatici di bevande e snack collocati negli spazi comuni. Almeno due macchinette sono state forzate. Una è stata aperta completamente, con lo sportello laterale divelto e il sistema interno smontato; un’altra presenta evidenti segni di scasso. A terra sono rimasti cassetti, parti in plastica e metallo, oltre a diversi pezzi staccati. L’area è stata delimitata con nastro bianco e rosso per consentire i rilievi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, un altro raid notturno a scuola: colpito l'Itis Olivetti

Approfondimenti su Lecce Itis Olivetti

Nella notte del 27 gennaio 2026, ignoti malfattori hanno forzato una finestra dell'Istituto Comprensivo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lecce Itis Olivetti

Argomenti discussi: Lecce, un altro raid notturno a scuola: colpito l'Itis Olivetti; Nuovo colpo della banda degli alimentari a un Eurospin. Tentato raid anche in lavanderia; Lecce, vandali nel liceo Banzi Bazoli. Allarme in città: è il secondo raid in una scuola in 24 ore; Dopo il raid al Fermi, il furto al Banzi: manomessi i distributori automatici del Liceo leccese.

Lecce, un altro raid notturno a scuola: colpito l'Itis OlivettiMacchinette danneggiate e parti interne sparse sul pavimento: è lo scenario che si è presentato questa mattina all’Itis Olivetti ... msn.com

Non un tentativo di furto, ma un vero e proprio atto vandalico che ha causato danni importantiSecondo le prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un tentativo di furto: lezioni sospese e studenti a casa ... leccesette.it

Alla scoperta di un’eccellenza italiana: le Officine Olivetti Tutti, almeno una volta nella loro vita, hanno sentito nominare il marchio “Olivetti”. Esso, infatti, è famoso per la produzione di macchine da scrivere, per avere offerto un impiego a numerosi operai piemo facebook