Lecce | Generale visita eroi del raid a portavalori elogia coraggio e cura del personale sanitario

Questa mattina il generale di corpo d’armata Massimo Masciulli ha fatto tappa a sorpresa nelle caserme di Campi Salentina e Cellino San Marco, in provincia di Lecce. Ha incontrato i carabinieri e il personale sanitario, elogiando il loro coraggio e la dedizione nel fronteggiare le emergenze. Un gesto spontaneo che ha sorpreso tutti, dimostrando vicinanza e riconoscenza alle forze dell’ordine e a chi lavora in prima linea.

Il generale di corpo d'armata Massimo Masciulli ha dedicato la mattinata di oggi, 10 febbraio 2026, a un gesto di riconoscimento che va ben oltre il semplice protocollo: una visita a sorpresa ai carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e della stazione di Cellino San Marco, in provincia di Lecce. L'iniziativa, che testimonia la vicinanza dello Stato alle forze dell'ordine, è stata motivata dall'eccezionale coraggio dimostrato dai militari durante un'operazione culminata nell'arresto di due individui responsabili di un violento assalto a un portavalori avvenuto nelle scorse ore. La giornata del generale Masciulli è iniziata presso il Dea dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove ha incontrato il brigadiere capo Donato Russo, componente della Sezione operativa della Compagnia di Campi Salentina.

