Le polemiche sulla Rai nella vignetta di Ellekappa

La vignetta satirica di Ellekappa sulla Rai ha fatto molto parlare. Dopo essere stata pubblicata, è stata subito rimossa dal web, ma le polemiche sono continuate. Molti si sono chiesti se l’Italia stia attraversando un momento di tensione tra libertà di espressione e rispetto delle istituzioni. Il dibattito resta acceso e coinvolge anche il mondo politico e culturale.

La vignetta satirica pubblicata da Ellekappa sulla Rai, e poi rapidamente rimossa, ha scatenato un acceso dibattito pubblico, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sui confini dell'umorismo politico in Italia. La controversia, esplosa il 10 febbraio 2026, riguarda l'immagine e le sue possibili interpretazioni, con riflessi immediati sul ruolo dell'azienda di servizio pubblico radiotelevisivo e sulla sua percezione da parte dell'opinione pubblica. L'episodio, apparentemente di breve durata, ha avuto una risonanza significativa, amplificata dalla velocità con cui la notizia si è diffusa attraverso i canali digitali.

