Le polemiche sul decreto sicurezza sono un’esagerazione Le libertà costituzionali restano

Le discussioni sul decreto sicurezza continuano a fare rumore, anche se gli esperti assicurano che le libertà costituzionali restano intatte. La polemica si accende ogni volta che si parla di misure più rigide sull’ordine pubblico, ma in realtà, i governanti ribadiscono che non si tratta di una deriva autoritaria. La verità è che molte delle critiche sono esagerate e spesso si confondono i limiti con l’insicurezza reale.

C'è una tentazione ricorrente nel dibattito pubblico italiano: trasformare ogni stretta in materia di ordine pubblico in una deriva autoritaria. E' successo anche questa volta. Il decreto sicurezza approvato dal governo, soprattutto nelle parti su manifestazioni, fermo preventivo e divieti di accesso alle aree urbane, è stato immediatamente bollato dall'opposizione come "illiberale". Ma se si prova a leggere il testo senza la lente dell'indignazione, il quadro è più complesso e, soprattutto, meno apocalittico. Partiamo dal punto più sensibile: il cosiddetto fermo preventivo durante le manifestazioni.

