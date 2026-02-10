Le pagelle Hackett una seconda giovinezza

Hackett torna a sorridere e a giocare come ai vecchi tempi. In campo, dimostra di avere ancora tanta energia e vuole convincere tutti di essere ancora un punto di riferimento. La sua presenza si fa sentire, e anche se la partita è appena iniziata, si vede già che può essere un elemento chiave per la squadra.

Vildoza 6,5 (in 22' 33 da due, 14 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un recupero, 3 assist). L'argentino sa sempre come ballare quando il clima magari si scalda. Edwards 6 (in 24' 47 da due, 16 da tre, 11 ai liberi, un rimbalzo, una stoppata subita, 2 perse, un recupero). Primo tempo anonimo: ma soprattutto, un paio di scarpe con le ventose è davvero impossibile trovarle? Spesso per terra. Niang 7 (in 31' 35 a due, 13 da tre, 22 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 stoppata date e una subita, 2 perse, 3 assist). Abbatte le leggi della fisica. Trova anche una tripla. Ma deve insistere con più decisione. Jallow 6,5 (in 25' 26 da due, 13 da tre, 12 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 stoppate subite, una persa, un recupero).

