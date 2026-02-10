Domenica 8 febbraio, la Marina Militare italiana ha inviato una seconda fregata per seguire da vicino il gruppo navale russo che si trova al largo della Sardegna da alcuni giorni. Le due navi italiane monitorano costantemente le mosse delle fregate russe, che sono arrivate nel tratto di mare tra il 4 febbraio e oggi. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si cerca di capire quali siano le reali intenzioni di Mosca in quelle acque.

Domenica 8 febbraio, la Marina Militare italiana ha inviato una seconda fregata di classe Bergamini (o tipo FREMM) per sorvegliare il piccolo gruppo navale russo che sta incrociando poco al largo della coste orientale della Sardegna dal 4 febbraio. Nave “ Emilio Bianchi ” è stata distaccata temporaneamente dall’operazione Mediterraneo Sicuro (nota sino ad agosto 2022 come Mare Sicuro), la quale vede il dispiegamento di un dispositivo militare marittimo che può contare sino a 6 tra navi e sommergibili, col supporto dei velivoli organici delle unità navali e dei velivoli della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare basati a terra, per assicurare attività di presenza e sorveglianza, in applicazione della legislazione nazionale e dei vigenti accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda i traffici da e verso la Libia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le navi russe al largo della Sardegna e due fregate italiane che le controllano

Le navi russe restano in acque internazionali vicino alla Sardegna.

La Marina italiana ha inviato navi e aerei nella zona davanti alla Sardegna, dove la flotta militare russa si muove da giorni nel Mediterraneo occidentale.

Ancora al largo della Sardegna le navi della flotta russaLe unità vengono sorvegliate dalla Marina Militare nell'ambito dell'operazione Mediterraneo sicuro. Il cargo Sparta IV procede verso nord ... rainews.it

Nave cargo russa al largo della Sardegna, la strana rotta a pendolo di Sparta IVLa nave cargo è nota negli ambienti dell’intelligence come il corriere della morte, poiché ritenuta impiegata da Mosca per il trasporto di armamenti verso teatri operativi esteri ... italiaoggi.it

Quando si fa OSINT, serve valutare con perizia ogni (ogni) scenario, meteo incluso: che non dice buono ed è probabile, quanto plausibile, che il carico 'prezioso' sia messo a protezione con un ridosso sul versante orientale della Sardegna. La nave cargo/ro-r x.com