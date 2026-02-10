Le monete perse di Vinatzer Ma non c' è sconfitta nel sentire la responsabilità per altri
Dopo la buona prestazione di Franzoni, anche Alex Vinatzer non riesce a completare la sua gara nella combinata maschile a squadre. Le sue monete si sono perse, ma lui non si dà per vinto e si assume comunque la responsabilità per il risultato complessivo. La squadra sperava in un miglior risultato, ma l’attenzione resta alta per le prossime gare.
Combinata maschile a squadre. Discesa: Giovanni Franzoni se li lascia tutti alle spalle. Un altro capolavoro. Ora tocca ad Alex Vinatzer gestire il vantaggio nello slalom. È come se Giò gli avesse messo in tasca delle monete d’oro: "Tieni, attento a non perderle. Ti aspetto sul podio". Eh, sì, facile. Franzoni si è rotto a Wengen, un anno dopo, alla faccia degli incubi, ci ha vinto. Non ha tremato davanti alla Streif e ha vinto pure a Kitzbuehel. Alla prima Olimpiade, si è messo un argento al collo. Ecco, ora al cancelletto, servirebbe un cuore così, impermeabile alle pressioni, ma quello di Alex è un altro mondo: vibra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Vinatzer Monete
Alex Vinatzer ammette le sue responsabilità: "La tensione ha prevalso, deludendo Franzoni
Alex Vinatzer ha ammesso di aver sbagliato, dicendo che la tensione ha preso il sopravvento e lo ha portato a deludere Franzoni.
Matto Varini: «Speravo che i numeri sui social mi facessero sentire completo ma non è stato così. Oggi sogno una relazione, ma la visibilità mi ha tolto una certa genuinità nel rapporto con le persone»
Ultime notizie su Vinatzer Monete
Argomenti discussi: Le monete (perse) di Vinatzer. Ma non c'è sconfitta nel sentire la responsabilità per altri; Una medaglia in FRANCOBOLLO per 250 anni dell’ACCADEMIA DI BRERA; Cresce l'incertezza sulle monete digitali, con le vendite che aumentano; L’offerta di Bitcoin si restringe mentre milioni di BTC sono persi in modo permanente.
Delusione Italia nella combinata: sfuma il podio Delusione Italia nella combinata a squadre. Alex Vinatzer spreca il primo posto di Giovanni Franzoni in discesa e la coppia chiude settima (+1''22). Poco meglio va a Tommaso Sala che mantiene il quinto posto d facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.