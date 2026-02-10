Dopo la buona prestazione di Franzoni, anche Alex Vinatzer non riesce a completare la sua gara nella combinata maschile a squadre. Le sue monete si sono perse, ma lui non si dà per vinto e si assume comunque la responsabilità per il risultato complessivo. La squadra sperava in un miglior risultato, ma l’attenzione resta alta per le prossime gare.

Combinata maschile a squadre. Discesa: Giovanni Franzoni se li lascia tutti alle spalle. Un altro capolavoro. Ora tocca ad Alex Vinatzer gestire il vantaggio nello slalom. È come se Giò gli avesse messo in tasca delle monete d’oro: "Tieni, attento a non perderle. Ti aspetto sul podio". Eh, sì, facile. Franzoni si è rotto a Wengen, un anno dopo, alla faccia degli incubi, ci ha vinto. Non ha tremato davanti alla Streif e ha vinto pure a Kitzbuehel. Alla prima Olimpiade, si è messo un argento al collo. Ecco, ora al cancelletto, servirebbe un cuore così, impermeabile alle pressioni, ma quello di Alex è un altro mondo: vibra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le monete (perse) di Vinatzer. Ma non c'è sconfitta nel sentire la responsabilità per altri

Approfondimenti su Vinatzer Monete

Alex Vinatzer ha ammesso di aver sbagliato, dicendo che la tensione ha preso il sopravvento e lo ha portato a deludere Franzoni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vinatzer Monete

Argomenti discussi: Le monete (perse) di Vinatzer. Ma non c'è sconfitta nel sentire la responsabilità per altri; Una medaglia in FRANCOBOLLO per 250 anni dell’ACCADEMIA DI BRERA; Cresce l'incertezza sulle monete digitali, con le vendite che aumentano; L’offerta di Bitcoin si restringe mentre milioni di BTC sono persi in modo permanente.

Delusione Italia nella combinata: sfuma il podio Delusione Italia nella combinata a squadre. Alex Vinatzer spreca il primo posto di Giovanni Franzoni in discesa e la coppia chiude settima (+1''22). Poco meglio va a Tommaso Sala che mantiene il quinto posto d facebook