Luigi Manconi ha preso di mira il caso Pucci con una battuta ironica che sta facendo il giro sui social. L’ex senatore si chiede perché si voglia privare gli italiani di un momento di leggerezza, commentando con sarcasmo la polemica intorno al comico. La vicenda, già discussa, si arricchisce ora di un nuovo capitolo che rischia di entrare nella storia della comunicazione politica italiana.

Il caso Andrea Pucci si arricchisce di un capitolo destinato a restare negli annali della comunicazione politica. Ospite della puntata del 9 febbraio 2026 di L’aria che tira su La7, il sociologo ed ex senatore Luigi Manconi ha risposto a una domanda sul forfait del comico a Sanremo con una strategia comunicativa spiazzante: una “solidarietà” così estrema da trasformarsi in una satira ferocissima. In pochi minuti, il video del suo intervento ha invaso i social, dividendo il pubblico tra chi lo accusa di snobismo e chi applaude alla sua “classe” nel mettere a nudo la qualità del repertorio di Pucci. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Le mogli sono stitiche, eppure…”: Luigi Manconi ironico (e virale) sul caso Pucci: “Perché privare gli italiani di questo?”

"Voglio esprimere la mia solidarietà ad Andrea Pucci, comico di destra, che ha rin

Luigi Manconi sul caso Pucci a Sanremo: "Perché negare questo diritto al popolo italiano..."