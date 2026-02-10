Durante le cerimonie di premiazione alle Olimpiadi di Milano Cortina, alcuni atleti hanno vissuto momenti di tensione. Le medaglie, infatti, si sono staccate dal nastro mentre i campioni saltavano e festeggiavano sul podio. Diversi atleti si sono visti cadere le medaglie, che sono rimaste in mano a loro o sono finite a terra. Un problema che ha sorpreso tutti e che ora fa discutere sul controllo delle medaglie prima delle premiazioni.

Ieri la sciatrice statunitense Breezy Johnson, che ha vinto l’oro nella discesa libera femminile, ha raccontato che la sua medaglia d’oro si era sganciata dal nastro che la reggeva mentre saltava per la gioia. Johnson durante un incontro con la stampa ha mostrato la medaglia e il cordino e ha detto che si tratta di un danno riparabile, ma ha sconsigliato agli altri atleti di saltare con la medaglia al collo. Johnson non è l’unica atleta delle Olimpiadi di Milano Cortina a cui la medaglia si è staccata. È successo anche alla statunitense Alysa Liu, che ha vinto l’oro nel pattinaggio di figura a squadre: mentre festeggiava la vittoria, la medaglia si è sganciata dal cordino. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le medaglie delle Olimpiadi di Milano Cortina hanno un difetto

Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alcune medaglie sono cadute a terra.

#Milano-Cortina 2026 || Le medaglie dei prossimi Giochi olimpici sono destinate a essere le più costose di sempre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

$20,000 Olympic DISASTER! #Shorts

Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina

Argomenti discussi: Le medaglie d'oro e d'argento delle olimpiadi non sono mai state così preziose: gli atleti vincitori di Milano-Cortina indosseranno le più costose nella storia dei Giochi; Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: quanto oro c'è nelle medaglie e quanto costano davvero; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Programma Olimpiadi Milano Cortina 10 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: medaglie in palio nel curling, nello sci di fondo e nello short track ... tuttosport.com

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 aggiornato: tutti gli italiani sul podioIl medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. L'Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie ... fanpage.it

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: alle 10.30 c’è la combinata a squadre femminile x.com

Milano - Cortina 2026 #sonostatoazzurodisci facebook