le lady di ferro del conservatorismo

Le leader del conservatorismo rafforzano le loro posizioni. In Parlamento, spingono per una linea dura sull’immigrazione e si schierano senza mezzi termini con la Nato, considerandola un baluardo contro le minacce delle grandi potenze. La discussione si fa sempre più accesa, e le loro posizioni sembrano invariabili.

Linea aggressiva sull'immigrazione. Pieno appoggio alla Nato come presidio di sicurezza contro gli appetiti delle grandi potenze illiberali. Rilancio dell'alleanza con gli Stati Uniti di Donald Trump, anche in tempi di critiche e tensioni. E poi ancora un piano di aiuti alle famiglie, mentre l'invecchiamento demografico incombe e gli scenari internazionali minacciano le tasche di italiani e giapponesi. Dulcis in fundo, un femminismo nei fatti, ben prima che nei proclami. Il Giappone regala una maggioranza travolgente, oltre i due terzi, alla premier Sanae Takaichi (nella foto), che spinge a destra il suo Partito liberaldemocratico (Pld).

Giorgia Meloni ha ricevuto il premio Margaret Thatcher Awards durante l'evento organizzato dalla fondazione New Direction a Roma, in occasione del centenario della nascita della Lady di Ferro.

Sanae Takaichi si mostra decisa a rafforzare il legame con gli Stati Uniti, anche dopo aver ottenuto un nuovo mandato in Giappone.

