Le lacrime di Jake Paul | quando sconfisse Mike Tyson l’ospedale dopo Joshua il patrimonio milionario e la gioia per l’oro di Jutta Leerdam

Jake Paul finisce in ospedale dopo aver subito una pesante sconfitta da Anthony Joshua, che lo ha mandato ko sul ring. L’incontro, trasmesso su Netflix, ha attirato milioni di spettatori, ma per il YouTuber statunitense è stato un colpo duro. Dopo la sconfitta, Paul si è ritrovato a letto, con le lacrime agli occhi, mentre cerca di rimettersi in piedi e riprendere il cammino nel mondo del pugilato.

Avevamo lasciato Jake Paul letteralmente in un letto di ospedale prima di Natale, dopo che era stato sonoramente sconfitto da Anthony Joshua (ex Campione del Mondo dei pesi massimi e Campione Olimpico di Londra 2012): l’incontro trasmesso su Netflix, raggiungendo record di ascolti per la piattaforma streaming, fu una vera e propria mattanza agonistica, con esiti terribili per lo statunitense, noto YouTuber che negli ultimi anni ha cercato di ritagliarsi uno spazio nell’universo pugilistico issandosi fino al 14mo posto del ranking tra i cruiser. Lo scorso 19 dicembre finì definitivamente al tappeto nel corso del sesto round e il referto medico fu terribile: doppia frattura alla mascella, annessa operazione chirurgica, obbligo di assumere soltanto liquidi per alcune settimane e lunga assenza dai combattimenti (si è parlato di uno stop di almeno nove mesi). 🔗 Leggi su Oasport.it

Jake Paul si commuove fino alle lacrime dopo aver visto la fidanzata vincere l’oro nelle gare di speed skating alle Olimpiadi.

Jutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

