Questa mattina un gruppo di giovani imprenditori di Confindustria ha visitato tre aziende della provincia di Pistoia: Fass, Fabo e Spival. Sono 179 le imprese chimico-plastiche della zona, che danno lavoro a quasi 2000 persone. La visita è servita a conoscere da vicino le realtà imprenditoriali locali e le loro sfide quotidiane.

Sono 179 le aziende del settore chimico plastica della provincia di Pistoia, che occupano 1953 addetti. Fass, Fabo e Spival sono tre tra le più importanti di queste ditte, che nel loro radicamento nel territorio guardano ai mercati esteri. Nei giorni scorsi il Gruppo Giovani di Confindustria Toscana Nord è stato in visita proprio a queste tre associate di Larciano, che si collocano come volano ai fini dello sviluppo economico e occupazionale. Alla visita, a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle territoriali Toscana Centro e Costa e dell’ Unione Industriale Pisana, era presente il direttore di Confindustria Toscana Nord, Luca Rossi, il sindaco di Larciano Lisa Amidei con l’ assessore Sara Sostegni e Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le eccellenze imprenditoriali. I giovani di Confindustria visitano Fass, Fabo e Spival

