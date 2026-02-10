Le celebrazioni del giorno del Ricordo le mostre e La patente ‘u picciu | gli eventi di oggi

Oggi ad Arezzo si sono svolte diverse iniziative per il giorno del Ricordo. Le celebrazioni sono iniziate al mattino con una commemorazione pubblica, seguita da mostre e incontri dedicati alla memoria storica. La giornata ha visto partecipazioni di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti nel ricordo delle vittime. Tra gli eventi più apprezzati, anche “La patente ‘u picciu”, un momento di approfondimento culturale che ha attirato l’attenzione di molti.

Ecco gli eventi di oggi, martedì 10 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE CARNEVALE

