Le borse di studio Dei per l’anno 2026

Sono state aperte le iscrizioni per le borse di studio Dei 2026. La CRT e la Fondazione Gianfranco Salvini offrono due premi in economia sanitaria, dedicati a Bruno Dei, il commercialista che ha seguito la CRT fin dall’inizio. L’obiettivo è sostenere giovani talenti nel settore e promuovere nuove idee nel campo.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – . Crt e Fondazione Gianfranco Salvini, con il patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Firenze, bandiscono anche quest'anno l'avviso per 2 borse di studio in materia di economia sanitaria, dedicate a Bruno De i, commercialista che aveva seguito la CRT fin dalla sua costituzione. Le borse saranno di 1.000 euro ciascuna e verranno assegnate a laureandi in corsi di laurea triennali o magistrali delle classi degli studi economici o manageriali o equipollenti e o sanitari, o laureati da non più di due anni in corsi di laurea delle classi degli studi economici o manageriali o equipollenti e o sanitari, o tirocinanti cl o studi professionali.

