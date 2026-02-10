Tre giudici federali negli Stati Uniti hanno deciso di archiviare le accuse di violenza sessuale contro Neil Gaiman, respingendo tutte le cause civili presentate contro di lui. L’autore britannico, famoso anche come fumettista, non dovrà affrontare più procedimenti giudiziari legati a queste accuse.

Tre giudici federali statunitensi hanno respinto altrettante cause civili intentate contro l’autore e fumettista britannico Neil Gaiman. Mesi fa, Scarlett Pavlovich aveva accusato lui e la sua ex moglie, Amanda Palmer, di violenza sessuale e tratta di esseri umani. Una delle cause era stata poi ritirata dalla donna, mentre le altre due sono state archiviate. Secondo il tribunale statunitense, infatti, queste avrebbero dovuto essere presentate alla giustizia neozelandese. Pavlovich ha dichiarato di essere stata stuprata più volte dallo scrittore nel 2022, mentre lei lavorava come baby sitter per il figlio nella sua casa in Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le accuse di violenza sessuale contro l’autore britannico Neil Gaiman sono state archiviate

