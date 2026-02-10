Lazio Sarri scopre i nuovi
Maurizio Sarri ha visto i suoi giocare bene contro la Juventus allo Stadium. La Lazio ha mostrato qualche miglioramento e il tecnico si è detto più sicuro delle scelte fatte in questa fase della stagione. I giovani in campo hanno dato segnali positivi e il risultato ha dato un’ulteriore spinta all’ambiente biancoceleste.
Sarri scopre i nuovi e si gode qualche certezza in più dopo la buona prova della sua Lazio allo Stadium contro la Juventus. Ma ora c'è il Bologna, la Coppa Italia che può rappresentare la ciambella di salvataggio per la stagione. Domani i biancocelesti si giocano l'ingresso in semifinale su un campo difficile per tradizione anche se trovano un avversario in difficoltà reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite in casa. Ostacolo comunque duro e il tecnico toscano si aggrappa allo spirito mostrato nelle ultime due gare e ai nuovi arrivati a gennaio che hanno rimediato alle dolorose partenze di Guendouzi e Castellanos. 🔗 Leggi su Iltempo.it
