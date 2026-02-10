Lazio Sarri scopre i nuovi

Maurizio Sarri ha visto i suoi giocare bene contro la Juventus allo Stadium. La Lazio ha mostrato qualche miglioramento e il tecnico si è detto più sicuro delle scelte fatte in questa fase della stagione. I giovani in campo hanno dato segnali positivi e il risultato ha dato un’ulteriore spinta all’ambiente biancoceleste.

