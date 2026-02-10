Lavrov | avanti negoziatima strada lunga

Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto che i negoziati con l’Ucraina continuano, ma la strada da fare è ancora lunga. Non si vede una svolta vicina e i colloqui proseguono con fatica, senza segnali di una soluzione immediata.

7.15 Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che i negoziati per una soluzione del conflitto in Ucraina proseguono e che il percorso resta lungo. In un'intervista all'emittente NTV, Lavrov ha affermato: "Abbiamo già detto più volte che non dobbiamo lasciarci andare a una percezione entusiastica di ciò che sta accadendo, cioè che il presidente Usa Trump abbia 'messo in riga' gli europei e Zelensky pretendendo che obbediscano". "I negoziati continuano" e "c'è ancora molta strada da fare".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Lavrov Ucraina

In questo episodio, Sergey Lavrov critica le proposte europee nei negoziati internazionali, affermando che sono inutili e sottolineando la disponibilità della Russia a usare la forza.

Ultime notizie su Lavrov Ucraina

Lavrov: i negoziati per la soluzione del conflitto in Ucraiana continuano, ma strada è lungaRoma, 10 feb. (askanews) – Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che i negoziati per una soluzione del conflitto in Ucraina proseguono e che il percorso resta lungo. In un’intervis ... askanews.it

Ucraina, Lavrov: «Il piano occidentale è assurdo». Accordo Kiev-Mosca su scambio prigionieriLo Stato Maggiore dell’Esercito ucraino ha confermato oggi di aver lanciato una serie di attacchi contro il sito di test di Kapustin Yar, in territorio russo, da cui partono i missili Oreshnik verso l ... ilsole24ore.com

Russia, spari contro un generale dei servizi. Lavrov: "Zelensky vuole far saltare i negoziati". Un'auto esplode a Odesa, muore un militare 21enne. Vemtesimo pacchetto di sanzioni Ue a Mosca. Von der Leyen: "Funzionano, crollate le loro entrate fiscali da gas facebook