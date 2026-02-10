Lavrov contro Trump | fine del dialogo? La diretta con Alessandro Orsini

Alle 17 torna l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica di Alessandro Orsini. Questa volta si parla di un possibile momento di crisi tra Lavrov e Trump, con qualche segnale che fa temere un possibile stop al dialogo tra Mosca e Washington. Orsini spiega le ultime mosse dei due e cosa potrebbe cambiare nei rapporti tra le potenze mondiali.

Alle 17 torna l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini. Oggi il professore spiegherà le conseguenze delle affermazioni di Lavrov che ha sostanzialmente bollato come “inaffidabile” il presidente Usa Donald Trump. Quali sono le prospettive per il conflitto in Ucraina? Cuba non se la passa bene a livello turistico. Ma meglio inseguire la rivoluzione che svegliarsi sotto Trump Macron: “Ho aperto canali con la Russia, ma dialogo senza troppi interlocutori”. Cremlino: “Ci sono contatti con Parigi” Media: “Usa cedono agli europei la guida di due basi Nato, anche a Napoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lavrov contro Trump: fine del dialogo? La diretta con Alessandro Orsini Approfondimenti su Lavrov Trump Trump “uccide” l’Europa. La diretta con Alessandro Orsini Trump bombarderà l’Iran? La diretta con Alessandro Orsini Alle 17 torna “Sicurezza internazionale”, la rubrica settimanale con Alessandro Orsini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Lavrov contro Trump: fine del dialogo La diretta con Alessandro Orsini Ultime notizie su Lavrov Trump Argomenti discussi: Lavrov: Trump ha tradito gli impegni presi con Putin nel vertice in Alaska; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Ucraina, Mosca: Progressi in negoziati. Trump: Fine guerra vicina; Trump sente Putin: Ci incontreremo a Budapest. Lo Zar: Relazioni a rischio con invio Tomahawk. Zelensky a Washington. Lavrov: Trump ha tradito gli impegni presi con Putin nel vertice in AlaskaIl ministro russo critica gli USA per nuove sanzioni e l'azione contro la petroliere russe nonostante gli accordi di Anchorage ... ilfattoquotidiano.it Lavrov: Washington non ancora pronta per le idee di Trump sull'UcrainaLavrov ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono ora pronti per le loro proposte sull'Ucraina. Il team di Trump rifiuta pubblicamente la politica dei precedenti governanti, ma proroga le leggi sulle ... osservatoriosullalegalita.org Ci vediamo stasera alle 19:00 su “Scomode verità” il mio canale Substack con Alessandro Orsini. Parleremo di Ucraina, Gaza, Trump, Iran, riarmo e informazione. Qui il link per collegarvi: https://open.substack.com/live-stream/107789 vi aspettiamo! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.