La città di Prato si trova di fronte a una crisi che mette a rischio il suo patrimonio civile e democratico. I sindacati chiedono di tornare in trincea, puntando su rappresentanza e partecipazione per creare nuove opportunità di sviluppo. La situazione mette in allarme lavoratori e cittadini, mentre si cercano soluzioni concrete per affrontare sfruttamento e incertezza futura.

" Rappresentanza e partecipazione devono delineare a Prato le due leve sulle quali agire per costruire nuovi percorsi di sviluppo di una realtà che rischia di disperdere un prezioso patrimonio civile e democratico". A dirlo è Franco Martini, già segretario della Cgil Prato che avverte, "occorre avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, senza rassegnarsi alla crisi che sicuramente ha investito questi due livelli della vita politica e sociale". Un esempio lampante, secondo il sindacalista, è il sindacato stesso: "La crisi di rappresentatività sul nostro territorio si è fortemente indebolita", spiega, e la causa principale risiede nei limiti di lettura e interpretazione dell’odierno mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, sfruttamento e futuro: "A rischio un patrimonio di civiltà. Il sindacato ora torni in trincea"

