Lavoro e benessere a rischio | la stanchezza erode performance e significato tra digitalizzazione e gerarchie obsolete

La stanchezza sta diventando un problema reale sul posto di lavoro. Dipendenti si sentono sempre più esausti e disconnessi, e questo si riflette anche sui risultati delle aziende. Digitalizzazione e gerarchie vecchie non aiutano, anzi rendono tutto più difficile. La situazione mette a rischio non solo la salute dei lavoratori, ma anche la qualità del lavoro stesso.

Un crescente senso di stanchezza e disconnessione sta permeando il mondo del lavoro contemporaneo, colpendo non solo il benessere individuale ma anche la performance aziendale. La consulente di evoluzione organizzativa Marina Capizzi analizza come i modelli organizzativi attuali stiano impattando sui sistemi nervosi delle persone, con ripercussioni significative sul tessuto economico e sociale. Il panorama lavorativo attuale, caratterizzato da ritmi incalzanti e una pervasiva digitalizzazione, sta generando una forma di affaticamento inedita. Non si tratta semplicemente di stress da lavoro, ma di una sensazione più profonda di alienazione e perdita di contatto con il significato del proprio operato.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'amministratore delegato di Sesa, Alessandro Fabbroni, sottolinea l'importanza di investimenti in digitalizzazione e intelligenza artificiale per promuovere il benessere, focalizzandosi ora su una crescita organica e sostenibile.

Durante l'Angelus, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza dei valori cristiani e della famiglia, avvertendo che nel mondo persistono figure che rappresentano Erode.

