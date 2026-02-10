Lavori alla nuova autostazione come cambia la circolazione

L’amministrazione di Montevarchi ha annunciato che, nei giorni 16, 17 e 18 febbraio, le modifiche alla circolazione prenderanno il via per permettere i lavori alla nuova autostazione. Le strade intorno all’area saranno interessate da deviazioni e restringimenti, con i mezzi pubblici che subiranno variazioni di percorso. La polizia locale sarà sul posto per gestire il traffico e aiutare i cittadini a muoversi più facilmente.

L’Amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che, per consentire lo svolgimento dei lavori presso la nuova Autostazione, nei giorni 16, 17 e 18 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, saranno apportate modifiche alla viabilità in via 4 Novembre.Nel periodo indicato sarà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Montevarchi Lavori Montevarchi, modifiche alla viabilità in via 4 Novembre per lavori alla nuova autostazione A Montevarchi, le auto non possono più usare temporaneamente via 4 Novembre. Modifiche alla circolazione dei treni per lavori: ecco cosa cambia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Montevarchi Lavori Argomenti discussi: Entro il 15 marzo saranno ultimati i lavori di riqualificazione dell’Autostazione di piazzale San Francesco a Teramo; Riqualificazione autostazione piazzale San Francesco, cantiere riconsegnato il 15 marzo; ‘Umarell tour’, alla scoperta delle nuove opere: tanti curiosi al Centro sportivo e alla nuova mensa di Villachiaviche; Politecnico a Vercelli, la sede sarà tra la stazione e il rione Isola. Montevarchi, modifiche alla viabilità in via 4 Novembre per lavori alla nuova autostazioneNei giorni 16, 17 e 18 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, saranno apportate modifiche alla viabilità in via 4 Novembre ... lanazione.it In Piazzale 2 agosto a Correggio da lunedì 9 cambia la viabilitàCorreggio cambia passo e lo fa guardando avanti: i lavori in corso per la riorganizzazione e riqualificazione di Piazzale 2 Agosto entrano ora in una fase decisiva per completare la nuova Autostazione ... sassuolo2000.it Nuova area verde e percorso fitness: partiti i lavori di riqualificazione alla base del Colle Campigli. - facebook.com facebook A #Firenze nuova fase dei lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci. Interrotta la circolazione sul lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni (anche divieti di sosta). In piazza Ognissanti scatterà un restringimento di carreggiata (centro piazza x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.