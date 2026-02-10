Lavorava come dirigente ma era inquadrato più in basso | Tribunale dà ragione a un vigile urbano

Il Tribunale di Agrigento ha deciso che il Comune deve pagare a un vigile urbano le differenze di stipendio. Il giudice ha stabilito che, anche se inquadrato in una categoria inferiore, il dipendente svolgeva funzioni che spettavano a una categoria superiore. La sentenza apre la strada a possibili altri casi simili nel Comune.

Il giudice del lavoro riconosce le mansioni di livello superiore svolte per anni da un ispettore capo della polizia municipale e dispone il pagamento delle differenze retributive Ritenuto completo il quadro probatorio, il magistrato ha emesso una sentenza parziale con cui ha riconosciuto il diritto all’inquadramento nella categoria D3 per il periodo compreso tra il 2017 e il 2023, oltre al pagamento delle somme differenziali spettanti. Contestualmente è stata disposta una consulenza tecnica contabile per determinare con precisione l’importo dovuto. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

