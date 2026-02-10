Lavoratrici vittime di violenza la proposta di Ancarani Pd | Esonero dalla reperibilità durante la malattia

Le donne che subiscono violenza e lavorano sono al centro di una proposta di legge avanzata da Ancarani del Pd. Si chiede di esonerarle dalla reperibilità durante i periodi di malattia, così da permettere loro di concentrarsi sulla ripresa e sulla cura. La proposta mira a rafforzare la tutela della loro salute e a facilitare il pieno recupero dopo esperienze traumatiche.

"Rafforzare in modo concreto la tutela della salute, dell'autodeterminazione e del pieno recupero psico-fisico delle donne vittime di violenza." È questo l'obiettivo della risoluzione presentata in Assemblea legislativa dalla consigliera regionale del Partito democratico Valentina Ancarani.

