L’Arte del Futuro sbarca a Roma | tra AI realtà virtuale e i segreti di Leonardo

A Roma prende il via una manifestazione dedicata alle innovazioni nell’arte. Per quattro giorni, l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis ospitano mostre e incontri su come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale cambiano il modo di creare. Artisti, tecnologi e appassionati si riuniscono per scoprire cosa ci riserva il futuro dell’arte.

Quattro giorni di eventi tra l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis per scoprire come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo della creatività. Mostre multimediali, installazioni VR e i più grandi esperti internazionali si danno appuntamento nella Capitale. Roma si conferma capitale dell’innovazione culturale con il progetto EAR (Enacting Artistic Research). Dal 16 al 19 febbraio 2026, l’ Accademia di Belle Arti di Roma ospita un doppio convegno internazionale che promette di farci guardare l’arte con occhi nuovi: dai segreti nascosti sotto le pennellate dei grandi maestri del passato fino alle frontiere dell’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Funweek.it

