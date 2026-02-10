Wanna Marchi ha fatto infuriare David Parenzo durante la puntata di L'Aria che Tira su La7. Con parole dure, ha detto al conduttore di

"Tanto dai maghi andate tutti, come dalle prostitute, uguale. Ciao!": Wanna Marchi ha salutato così David Parenzo a L'Aria che tira su La7, scandalizzando il conduttore. Che quindi ha subito detto: "No! Pubblicità. Ma cosa dice?". Poi, continuando a sorridere, ha lanciato la pubblicità. Nelle settimane scorse, l'ex regina delle televendite ha fatto parlare di sé per aver fatto il suo primo tatuaggio a 83 anni. La frase che ha scelto di farsi imprimere a vita sulla pelle è il suo storico motto: "I co**ioni vanno inc**ati". Il tutto era stato documentato in un video su TikTok che ha superato le 300mila visualizzazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Wanna Marchi sconvolge Parenzo: "Andate tutti a prostitute. Ciao"

Approfondimenti su Wanna Marchi Parenzo

Durante la trasmissione “L’Aria che Tira”, si sono verificati nuovi momenti di tensione, con Piergiorgio Odifreddi che ha sollevato polemiche commentando l’ayatollah Khamenei in modo controverso.

Nell'attuale scenario politico italiano, le tensioni interne alla sinistra emergono come una vera e propria guerra sotterranea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Wanna Marchi Parenzo

Argomenti discussi: L'Aria Che Tira - Puntata del 4/2/2026; Scontri a Torino, Odifreddi accusa: Oggi nelle istituzioni anche chi ha compiuto atti violenti. E Parenzo prende le distanze; Scontri a Torino, Caprarica sbotta a La7: Chi è andato a quel corteo o è imbecille o irresponsabile; Conte e Putin, il 'mistero' del numero di telefono e la risposta a Parenzo.

Calenda, scontro con Vannacci in diretta tv: Traditore della patriaIn una dichiarazione rilasciata di recente, Calenda si è pronunciato nei confronti di Vannacci con parole poco lusinghiere. newsmondo.it

Calenda a valanga contro Vannacci: Patriota di Putin, traditore della patria. L'attacco a L'Aria che tiraScontro politico frontale tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sul tema della guerra in Ucraina e sul significato stesso della parola patria. Intervenendo in tv a L’aria che tira, il leader di ... affaritaliani.it

“Andate tutti dai maghi e delle prostitute” In diretta a L’Aria che Tira , Wanna Marchi lancia la sua provocazione prima della pubblicità. #La7 #Attualità #LAriaCheTira #WannaMarchi #Parenzo x.com