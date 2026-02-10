Un uomo di 72 anni è rimasto ferito nel crollo di un lampione in piazza a Anghiari. L’incidente si è verificato alle 15.30 nel cuore della piazza, causando paura tra i presenti. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno portato l’uomo in ospedale per le cure. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di messa in sicurezza.

Paura nel pomeriggio ad Anghiari, dove intorno alle 15.30 è stato attivato il 118 per un grave incidente in Piazza IV Novembre. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito dalla caduta di un lampione dell’illuminazione pubblica. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ASL Toscana Sud Est, che ha inviato un’ambulanza infermierizzata India 5 da Pieve Santo Stefano. Allertati anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti del caso. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’Ospedale di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Lampione crolla in piazza: ferito un 72enne ad Anghiari

