Lamezia Terme | Imprese protestano contro oneri consortili per area industriale abbandonata e servizi mancanti

Le imprese di Lamezia Terme scendono in strada per protestare contro gli oneri consortili imposti dal Corap. Le aziende si lamentano perché devono pagare per un’area industriale ormai abbandonata e senza servizi. La situazione crea tensione tra chi lavora e chi gestisce le infrastrutture. La protesta si fa sentire, con le imprese che chiedono risposte chiare e più attenzione alle loro esigenze.

Lamezia Terme è al centro di una crescente polemica legata alle condizioni dell'area industriale e alla richiesta di pagamento di oneri consortili da parte del Corap, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Calabria. La società Lameziaeuropa, a nome delle circa cento imprese insediate nella zona, ha formalmente chiesto al commissario liquidatore Sergio De Felice di ritirare la richiesta di pagamento di oneri relativi agli anni 2019-2025, ritenendola ingiustificata alla luce della totale assenza di servizi forniti nel corso degli ultimi anni. La richiesta di ritiro dell'atto è stata inviata, come si legge da documenti ufficiali, anche al Presidente della Giunta regionale della Calabria Roberto Occhiuto, al Vicepresidente Giusy Mancuso, all'assessore regionale Francesco Calabrese, ai consiglieri regionali lametini Piero Bevilacqua e Domenico Ionà, al sindaco di Lamezia Terme Paolo Murone e al presidente di Unindustria Calabria, Antonello Ferrara.

