L’America di Bad Bunny contro quella Maga

Durante il suo show dell’intervallo del Super Bowl, Bad Bunny ha portato sul palco una performance che ha fatto parlare. Con energia e senza mezzi termini, il cantante ha scelto di sfidare le convenzioni e rompere gli schemi tradizionali. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori e ha messo in discussione i simboli di potere e cultura dominante.

Nell'atteso show dell'intervallo del Super bowl, Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martinez Ocasio, ha messo in scena una celebrazione pensata per sovvertire l'ordine simbolico suprematista articolato dalle politiche del governo Trump. Il sessantesimo superbowl, finale del campionato di football, è iniziato con le caratteristiche rappresentazioni: l'inno nazionale cantato di fronte agli stendardi dei corpi congiunti delle forze armate, sventolio di bandiere e pompom.

