L' ambulatorio Emergency di Marghera ha erogato 10mila prestazioni sociosanitarie gratuite

L’ambulatorio di Emergency a Marghera ha raggiunto le 10.000 prestazioni gratuite. Un numero che dimostra quanto sia importante per i residenti, offrendo assistenza sanitaria senza costi. La struttura resta un punto di riferimento per chi ha poche possibilità di accedere alle cure. Molti cittadini si rivolgono all’ambulatorio per visite e servizi che, altrimenti, sarebbero difficili da ottenere.

L'ambulatorio di Emergency a Marghera continua a essere un presidio sanitario e sociale importante per la città. Lo dicono i numeri: nel 2025 ha accolto oltre 1.600 persone e garantito gratuitamente circa 10.000 prestazioni di medicina generale, pediatriche e odontoiatriche.

