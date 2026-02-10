L'alligatore di Paestum non c'è non è mai esistito | ricerche con droni ed esche tutte negative

Per un giorno, Capaccio-Paestum ha vissuto nel timore di un alligatore che si aggirava tra le campagne. Dopo una notte di ricerche con droni ed esche, però, non sono emerse tracce dell’animale. Le autorità hanno escluso la presenza di un alligatore nell’area, chiudendo così un episodio che aveva suscitato molta preoccupazione tra i residenti.

